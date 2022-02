Das Sturmtief Roxana hat im Laufe des Sonntags auch in Ludwigshafen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Hoher Schaden entstand im Stadtgebiet jedoch nicht. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, stürzte wegen des starken Winds um 16.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße (Oggersheim) ein geparkter Motorroller an ein geparktes Auto, so dass leichter Lackschäden entstand. Ein umgestürzter Bauzaun in der Mutterstadter Straße in Ruchheim wurde zweieinhalb Stunden später gemeldet. Laut Polizei konnte er jedoch von der Straße geräumt werden, es kam zu keinem Schaden. Weitere Bauzäune sind gegen 22.55 Uhr an der Großbaustelle in der Wredestraße (Mitte) umgeweht worden und ragten daraufhin auf die Straße. Die Feuerwehr konnte sie jedoch wieder aufrichten und sichern. Auch zwei am späten Abend umgefallene Verkehrsschilder, eines an der B44 und eines in der Mundenheimer Oberstraße, stellten für die Einsatzkräfte kein Problem dar. Die Hindernisse konnten entfernt werden, laut Polizeibericht entstand kein Sachschaden.

