Der Heidelberger Fotograf Wolfgang Steche hat für viele Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Für eine Ausstellung in der C7-Galerie hat er sein Archiv geöffnet. Sie gibt einen Einblick in den Bildjournalismus der Bundesrepublik Deutschland.

130 Aktenordner stehen in Wolfgang Steches Wohnung in Heidelberg-Rohrbach. In jedem befinden sich 100 Filme mit jeweils 36 Negativen, die es zu sichten und eine Auswahl zu treffen galt. Was für eine