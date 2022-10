Mit dem Vortrag „Kriminalitätsentwicklung in Deutschland – von realen Fakten und gefühlten Wahrnehmungen“ (Professor Jörg Kinzig, Uni Tübingen, Institut für Kriminologie) wird am 11. Oktober das Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen fortgesetzt. Startschuss war am 4. Oktober.

Zehn Vorlesungen

Insgesamt zehn Vorlesungen warten in diesem Wintersemester auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der hybrid angebotenen Vortragsreihe – in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und Online-Übertragung – reicht dabei von statistischen Kuriositäten und manipulativen Social-Media-Helden bis hin zum Rollenverhalten der Geschlechter oder Chancen und Grenzen der Energiewende.

Alle Veranstaltungen finden jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die von Professor Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, Healthcare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per E-Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.

Thema Energiewende

„Ich wohne, also bin ich“ (18. Oktober) – so lautet der Vortrag von Professorin Ulrike Gerhard, Uni Heidelberg, Geografisches Institut. Der letzte Vortrag ist am 13. Dezember. Über „Betrachtungen zur Energiewende – Chancen, Unsicherheiten, Risiken“, spricht dann Professorin Rafaela Hillerbrand vom Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Technikfolgeabschätzung/Systemanalyse.

Im Netz



Das komplette Programm des Wintersemesters findet man im Netz: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale.