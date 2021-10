Zum Wintersemester startet die Hochschule Ludwigshafen in ein neues „Studium Generale“-Programm. Das Themenspektrum der Vortragsreihe reicht von „Chinas neuer Seidenstraße“ über die „Black lives matter“-Bewegung bis hin zum Klima. Simon Wendt vom Goethe-Institut in Frankfurt spricht am 12. Oktober über „Black lives matter“. Am 19. Oktober geht es um die Frage, wie unsere Ernährungsgewohnheiten das Klima beeinflussen. Es referiert Benjamin Bodirsky vom Potsdam Insitute for Climate Impact Research. Über „Chinas neue Seidenstraße – die Entwicklung einer neuen Weltordnung“ spricht Sebastian Harnisch von der Universität Heidelberg am 26. Oktober. Eine Woche später, am 2. November, stehen „Erfindungen – die faszinierende Welt der Physik“ auf dem Stundenplan. Alle Veranstaltungen finden jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester durchgängig als hybrides Format, also als Online-Vorträge per Zoom sowie in Präsenz in der Aula. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei Annette Gramer per E-Mail an annette.gramer@hwg-lu.de. Das komplette Programm des Studium Generale steht im Netz unter www.hwg-lu.de/studium/studium-generale.