Das Studium Generale der Hochschule Ludwigshafen startet am 22. März ins Sommersemester. Bis Ende Mai stehen verschiedene Vorlesungen zu Politik, Technik, Geschichte, Biologie und Sprache an.

Eine kritische Überprüfung der gesetzlichen Alterssicherung, Medizin für Laien, künstliche Intelligenz oder Insektensterben – das Themenspektrum der Reihe ist laut Hochschule wieder groß. Den Auftakt macht am Dienstag, 22. März, Annette Hilt vom Institut für Philosophie der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Sie spricht in ihrer Vorlesung über „Setze Glück auf Risiko – Homo ludens und das Versprechen des Spiels zwischen Abenteuer und Kalkül“. In der Woche darauf, am 29. März, geht es um Nachhaltigkeit der sozialen Sicherung. Es referiert Jochen Pimpertz vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

EU und Mittelalter

Eva Eckkramer von der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim beschäftigt sich am 5. April mit Medizin für Laien: „Vom Pesttraktat zum digitalen Ratgebertext“. Über Ursachen und Folgen des Insektensterbens informiert eine Woche später Florian Menzel von der Uni in Mainz. Um Historisches und Politisches geht es in den darauffolgenden zwei Wochen: „Regieren in der Europäischen Union – Europäisierung nationaler Identitäten?“ und „Alltag im Mittelalter“. Weitere Vorlesungen folgen.

Immer dienstags

Alle Studium-Generale-Veranstaltungen finden dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt, als hybrides Format. Es gibt also eine Online-Übertragung, aber auch begrenzt Plätze vor Ort. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung bei Annette Gramer per E-Mail an annette.gramer@hwg-lu.de.

Im Netz

Das komplette Programm unter www.hwg-lu.de/studium/studium-generale.