Zwischen den Vorlesungen Freunde treffen, beim Kaffee den Lernstoff besprechen. So läuft es an Hochschulen momentan nicht. Zwei Studierende aus Ludwigshafen und ein Student aus Mannheim berichten, wie sie mit den Einschränkungen in der Corona-Krise klarkommen, was ihnen im Moment fehlt und wie gut das digitale Lernen funktioniert.

Im Herbst beginnt sein fünftes Semester. Doch Benjamin Döring (20) weiß nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Der 20-Jährige freut sich auf die kommende