Corona und der Online-Boom haben den Einzelhandel in den Städten in den vergangenen Jahren geprägt. Nicht nur in Ludwigshafen haben sich die klassischen Einkaufsstraßen in den Innenstädten verändert. Viele Geschäfte stehen leer.

Einige Ladenketten haben den Strukturwandel nicht überlebt. Es braucht neue Konzepte. Ein Studie zeigt, dass Ludwigshafen im bundesweiten Vergleich zu den Schlusslichtern gehört.