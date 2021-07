Die Mitglieder des Ortsbeirats Südliche Innenstadt versammeln sich am kommenden Freitag, 16 Uhr, im Rathaus, Casino (erster Stock), zu ihrer öffentlichen Sitzung. Einziger Tagesordnungspunkt ist das Bauprojekt „Ludwigs-Quartier“am Rheinufer Süd auf dem ehemaligen Halberg-Gelände und das studentische Wohnen vor Ort. Bis 2028 sollen in dem neuen Wohnquartier 270 Millionen Euro für 550 neue Wohnungen investiert werden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfügung, informiert die Stadtverwaltung.