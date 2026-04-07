Zum Semesterstart wird Wohnraum für Studierende knapp. Ein Haus in Ludwigshafen bietet viel Komfort und eine internationale Gemeinschaft – doch das hat seinen Preis.

Der Semesterbeginn ist für Vermieter, die sich vor allem an ein studentisches Publikum richten, ein entscheidender Termin. Das gilt auch für „The Fizz“ in Ludwigshafen. Dort stehen mehr als 370 Wohneinheiten zur Auswahl. „Zum Sommersemester wollen wir ausgebucht sein“, erklärte Hausmanagerin Marianna Ostuni.

Nach dem Semesterbeginn ist irgendwie vor dem Semesterbeginn – und irgendwie auch immer ein Stück weit dazwischen. Diese etwas verwirrende Zeitangabe trifft zu 100 Prozent auf die Vermietung von Studentenwohnungen zu. Das Sommersemester an der Universität Heidelberg beginnt Anfang April, während an der Hochschule Ludwigshafen bereits am Mittwoch, 1. März, der Start war. An der Schlosshochschule in Mannheim sitzen die Studierenden bereits seit Anfang Februar über ihren Büchern. Anders gesagt: Wenn in Heidelberg das Semester am 30. September endet, hat in Mannheim bereits das Wintersemester begonnen.

Flexibilität gefordert

Entsprechend groß ist auch die Flexibilität, die von Mietern und Vermietern in der Region gefordert wird. In „The Fizz“ auf dem ehemaligen Halberggelände ist das kein Problem. „Im Optimalfall kann man hier innerhalb von einer Woche einziehen. Der Mindestaufenthalt beträgt sechs Monate und angemietet wird für maximal drei Jahre“, erklärt die Verwalterin.

Das Angebot hat allerdings seinen Preis: Für ein möbliertes Zimmer mit 13 Quadratmetern und Balkon im Innenhof werden 770 Euro fällig. Darin sind Internet und Nebenkosten enthalten. Auch Studierzimmer, ein Fernsehraum sowie Gemeinschaftsküchen gehören zum Paket. Ein Techniker behebt täglich kleinere Schäden, und Reinigungskräfte sind ebenfalls jeden Tag vor Ort, zählt Ostuni auf.

Miteinander funktioniert

Ein Großteil der Bewohner studiere in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und sogar Germersheim. „Und wir haben auch einige Trainees von benachbarten Firmen und ganz wenige Auszubildende.“ Insgesamt liege der Altersdurchschnitt im Haus wohl zwischen 20 und 25 Jahren, schätzt sie. International sei die Bewohnerschaft außerdem. „Wir haben vielleicht 40 Prozent aus Deutschland, 30 Prozent aus dem europäischen Ausland und der Rest aus der ganzen Welt.“ Die Gemeinschaft funktioniere. „Wir machen im Monat mindestens zwei Events für die Mieter“, erzählt Ostuni. Aktuell läuft eine Ostereiersuche im Haus, bei der Schokohasen versteckt wurden. Auch Cocktailkurse und Weinproben fanden bereits statt.

Die Bemühungen zahlen sich aus: „Der Großteil unserer 200 Mieter hat schon für das nächste Semester verlängert.“ Die übrigen Wohnungen werden ebenfalls noch vermietet, ist sich Ostuni sicher. „Das muss sich erst herumsprechen.“

So habe beispielsweise eine Asiatin im benachbarten Ostasieninstitut offensichtlich geschwärmt. „Jetzt haben wir einige Mieter von dort.“ Und auch eine kleine italienische Kolonie gibt es schon im Haus, was der Gemeinschaft immer guttut. „Die kochen gerne gemeinsam und dann laden sie auch die anderen ein.“

Und vielleicht hilft auch ein wenig die Verzweiflung mit. Sie habe in Mannheim alles versucht, um eine Wohnung zu finden, erklärte eine Studentin, die gerade ihre Bücher vor dem riesigen Fernsehschirm ausgebreitet hatte. Fündig wurde sie erst in Ludwigshafen. Aber dafür muss sie nur über die Brücke zur Universität im Schloss laufen oder mit dem Fahrrad fahren. „Die wenigsten Mieter hier haben ein Auto. In der Tiefgarage stehen vielleicht 40 Stück.“ Nicht einmal ein Drittel der Stellplätze sei damit belegt, so Ostuni. Aber vielleicht ändere sich ja auch das zum Sommersemester – egal welchen Stichtag man dafür heranzieht.