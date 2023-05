Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Momentan ist es ziemlich ruhig in der Mensa der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) in der Ernst-Boehe-Straße 4, ebenso im Cafeteria-Bereich. Etwas zu ruhig. Es liegt nicht etwa nur an den Semesterferien. Nein, die Corona-Pandemie hat offensichtlich ihre Spuren hinterlassen.

Freitag, kurz vor 11.30 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm? Mitnichten. Von Hochbetrieb kann keine Rede sein. „Die meisten kommen um 12 Uhr“, sagt Axel Gaeversen, der die Mensaküche seit 2014