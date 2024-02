An der Straßenbahnhaltestelle Hemshofstraße in der Kurze Straße (Hemshof) hat sich ein bislang Unbekannter am Mittwoch gegen 9.50 Uhr an einem Verteilerkasten zu schaffen gemacht. Dies bemerkte ein Straßenbahnfahrer, der zu dieser Zeit die Haltestelle anfuhr. Der Täter flüchtete, als die Straßenbahn kam. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,70 Meter groß, dunkle Haare, grauschwarze Arbeitsbekleidung. Laut Polizei wurde ein Stromkabel beschädigt, gestohlen wurde nichts. Schaden: gut 300 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.