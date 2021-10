[Aktualisiert 17.45] Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Donnerstagnachmittag mitteilten, ist um 16.44 Uhr in Teilen von Mundenheim der Strom ausgefallen. Betroffen waren rund 350 Haushalte, Gründe für den Ausfall nannte das Unternehmen gegenüber der RHEINPFALZ nicht. Eine Stunde später, gegen 17.45 Uhr, waren nach Aussage einer TWL-Sprecherin bereits 200 Kunden wieder mit Strom versorgt, alle übrigen Anschlüsse würden sukzessive ebenfalls wieder an das Stromnetz angeschlossen.