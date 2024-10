[Aktualisiert: 24.10., 10.30 Uhr]

Zu einen Stromausfall ist es am Donnerstagvormittag in Teilen Ludwigshafens gekommen. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist unter anderem der Straßenbahn-Verkehr nach Ludwigshafen eingeschränkt. So blieb eine Bahn auf der Kurt-Schumacher-Brücke stehen. Laut Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) handelt es sich um eine sogenannte 20kV-Störung, bei der mehrere Trafostationen ausgefallen sind. Wie eine TWL-Sprecherin auf Anfrage mitteilt, sind seit etwa 10.30 Uhr wieder alle Trafostationen freigeschaltet und die Störungen in den Haushalten damit behoben. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH teilt im Internet wiederum mit, dass es weiterhin nur eingeschränkten Straßenbahnbetrieb gibt.

Wir berichten weiter.