Rund 2500 Haushalte in Oppau sind am Freitagmorgen von einem Stromausfall betroffen gewesen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilen, begann die Störung um 7.30 Uhr, um 9.07 Uhr seien alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen gewesen. Als Grund für die Störung gibt TWL einen Kabelfehler an.