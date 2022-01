In Teilen von Oggersheim ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilen, waren rund 1500 Haushalte betroffen. Der Stromausfall begann um 21.46 Uhr. Bereits um 22 Uhr seien schon 800 Haushalte wieder am Netz gewesen, sagte eine TWL-Sprecherin. Die restlichen Betroffenen seien ab 22.20 Uhr wieder mit Strom versorgt worden. Der Stromausfall habe also insgesamt 34 Minuten gedauert. Auslöser sei vermutlich ein sogenannter Kabelfehler gewesen – also ein Defekt an einer unterirdisch verlegten Stromleitung. Die Ursache dafür werde noch ermittelt. Die TWL schalteten die Stromversorgung auf eine andere Leitung um.