In Teilen von Maudach und Mundenheim ist am Samstag der Strom ausgefallen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen auf Anfrage mitteilten, gab es zwei Kabelfehler, die zu dem Ausfall führten. Zwischen 18.48 Uhr und 19.54 Uhr sei es deshalb zu Störungen bei der Stromversorgung von Haushalten in den beiden Stadtteilen gekommen. 25 Minuten nach dem Ausfall seien die ersten Haushalte ans Netz gegangen, nachdem auf ein anderes Versorgungsnetz umgeschaltet wurde. Die restlichen Haushalte seien dann nach und nach gefolgt. Die beschädigten Stromversorgungskabel sollen erneuert werden.