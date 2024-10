[Aktualisiert: 24.10., 13.20 Uhr]

Zu einen Stromausfall ist es am Donnerstagvormittag in Teilen Ludwigshafens gekommen. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilen, waren 1404 Haushalte in der Innenstadt betroffen. Laut TWL-Sprecherin handelte es sich um eine sogenannte 20kV-Störung, bei der mehrere Trafostationen ausgefallen sind. Wie eine TWL-Sprecherin auf Anfrage mitteilt, sind seit etwa 10.30 Uhr wieder alle Trafostationen freigeschaltet und die Störungen in den Haushalten damit behoben. Betroffen war zwischen 9 und etwa 10 Uhr auch der Straßenbahnverkehr. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (RNV) auf Nachfrage mitteilt, waren die Linien 4/4A, 6/6A und 7 betroffen. Es kam durch die Störung zu großflächigen Umleitungen im gesamten RNV-Gebiet. Auch auf der Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim standen Bahnen. Durch feststeckende Bahnen kam es teilweise auch zu Staus im Autoverkehr.

Wir berichten weiter.