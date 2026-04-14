Aufgrund eines Stromausfalls auf der Friesenheimer Insel ist es in der Müllverbrennungsanlage der MVV zu einer Betriebsstörung gekommen. In der Folge kam es in Mannheim stadtweit zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr. Das betrifft in erster Linie die Leerung der Restmülltonnen und den Containerdienst, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte. Bürger werden gebeten, die Restmülltonnen stehenzulassen. Die Leerung werde in den kommenden Tagen nachgeholt. Auch eine BASF-Anlage auf der Friesenheimer Insel war von dem Stromausfall betroffen. Die Anlage musste wieder angefahren werden. Deswegen ist eine Sicherheitsfackel in Betrieb genommen worden. Feuerschein und Rußbildung könnten bis Ende der Woche die Folge sein, teilte der Chemiekonzern mit. Zu den Ursachen des Stromausfalls wurden keine Angaben gemacht.