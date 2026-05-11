Bei „Stretch Clean Up“ haben Bürgerinnen und Bürger zum zweiten Mal – nach einem Auftakt im vergangenen Jahr – Müll gesammelt und zugleich etwas für ihre körperliche Fitness getan. Wie die Stadt in einer Mitteilung berichtet, wurde am 9. Mai im Naturschutzgebiet Maudacher Bruch achtlos weggeworfenes eingesammelt, und dazwischen gab es sportliche Übungen. Unter fachkundiger Anleitung der Übungsleitung des TV Rheingönheim seien zwischen den Sammelphasen gezielte Dehn-, Streck- und Mobilisationsübungen gemacht worden. Als „Zeichen für Umweltbewusstsein, Gesundheit und gemeinschaftliches Engagement“ bezeichnet der Marketing-Verein Ludwigshafen die Aktion. Es habe sich dabei gezeigt, dass das Gebiet sich in einem insgesamt guten Zustand befinde. Umso wichtiger sei der Einsatz, um auch die letzten Reste zu beseitigen und langfristig für Sauberkeit zu sorgen.