Mehrere Brände in der Stadt haben Feuerwehr und Polizei am Wochenende beschäftigt: Am Samstag um 19.13 Uhr wurde die Feuerwehr der Polizei zufolge zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Behrensstraße in Oppau gerufen. Wegen der Rauchentwicklung konnte eine Frau ihre Wohnung nicht verlassen. Die Wehr rettete die Frau, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, und löschte den Brand im Backofen. Die Gaszufuhr wurde abgestellt, das Haus maschinell belüftet.

Küchenbrand in Mundenheim

In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr um 1.55 Uhr zu einem Brand in die Wegelnburgstraße in Mundenheim gerufen. Der dortige Küchenbrand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die drei betroffenen Bewohner konnten das Gebäude selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Bewohner wurde mit leichten Brandverletzungen, die beiden anderen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Blumenkübel brennt

Bereits um 0.27 Uhr in der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Bruno-Körner-Straße in West alarmiert. Ursache war ein brennender Blumenkübel auf einem Balkon. Wenig später wurde eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Rohrlachstraße im Hemshof gemeldet. Hier war die Ursache angebranntes Essen.