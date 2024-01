Die Mannheimer Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag im Dauereinsatz gewesen. Gegen 15 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der B36 auf der Überfahrt über den Rangierbahnhof gemeldet. Hier kollidierte laut Feuerwehr ein BMW mit einem Lastwagen. Eine Person musste aus dem BMW befreit werden. Bei dem Unfall gab es zwei Verletzte, die in Kliniken transportiert wurden. Nur etwas mehr als eine halbe Stunde später wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Stadtteil Rheinau gerufen. Die Bewohner, drei Kinder und eine Frau, konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Feuer selbst konnte offenbar schnell gelöscht werden. Gegen 16.40 Uhr wurde ein Kaminbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Seckenheim gemeldet. Es kam hierbei zu einem Funkenflug aus dem Schornstein. Der Kamin wurde von der Feuerwehr und einem hinzugerufenen Schornsteinfeger gekehrt. Fast zeitgleich ein Brandmeldealarm im Mannheimer Schloss: Hier handelte es sich aber um einen Fehlalarm.