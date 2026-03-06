Rund 400 Besucher testen im BASF-Kongresszentrum den Wahl-O-Mat. Das Ziel: Orientierung geben und die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl erhöhen.

Soll es ein Handyverbot an den Grundschulen im Land geben? Ist eine Mietpreisbremse in den Kommunen des Landes notwendig? Sollte das Land Dorfkneipen finanziell fördern? – diese und 35 weitere Thesen zur Landtagswahl werden normalerweise von Wählen individuell beim Wahl-O-Mat beantwortet. Im BASF-Konferenzzentrum war die Auseinandersetzung mit solchen Fragen öffentlich.

Gemeinsam wollten Landtag, Landeszentrale Politische Bildung und der Chemiekonzern bei der „Wahltour RLP“ Wähler fit für die anstehende Landtagswahl machen. Rund 400 Schüler, Auszubildende und Werksangehörige nutzten die Gelegenheit im BASF-Konferenzzentrum, um sich inhaltlich mit dem Angebot der Parteien bei der Landtagswahl auseinanderzusetzen. Mit dabei war auch der pfälzische Fotograf Thomas Brenner, der „Gesichter der Demokratie“ verewigt, Menschen die mit einem Foto für Demokratie in unserer Gesellschaft werben.

250 Schüler dabei

Anna Katharina Rapp, Leiterin des Gesellschaftlichen Engagements der BASF, freute sich über den großen Zulauf für die gesamte Aktion. „Wir haben gezielt die Schulen eingeladen, die beim Projekt Erste Wahl dabei sind.“ Hier werden Oberstufenschüler auf den Umgang mit dem Wahlrecht vorbereitet. Allein rund 250 Schülerinnen und Schüler waren beim Aktionstag im Kongresszentrum zu Gast. „Wir geben dabei keine Wahlempfehlungen ab, sondern wollen Demokratie fördern und dazu beitragen, dass Wahlentscheidungen bewusst getroffen werden“, stellte Rapp die Haltung des Unternehmens klar.

Im »Wahl-Gym«, dem Fitnesstudio für Erstwähler, wurden junge Menschen fit für die Wahl gemacht. Foto: Volker Endres

„Ich würde schon sagen, dass das Interesse für Wahlen und Politik in den letzten Jahren wieder größer geworden ist“, sagte Franca Schreiber, die am Stand des Landtags geduldig Fragen beantwortete, Abläufe erklärte und für „Demokratie-Quiz“ oder „Wahl-Gym“ warb. Das Alter der Schülerinnen und Schülern spiele bei der Aktion keine Rolle. Auch wenn 16- und 17-Jährige bei dieser Landtagswahl noch nicht stimmberechtigt sind: „Sobald sie 18 sind, werden auch sie wählen dürfen und man kann nicht zu früh anfangen, sich zu informieren.“ Viel Vorarbeit musste sie dabei allerdings selten leisten. „Mein Eindruck ist, dass die Schülerinnen und Schüler schon vieles wissen. Und die meisten wollen auch wählen gehen.“

Engagement stärken

Das hatten auch Natalie Arent und Paul Weis aus dem Gesellschaftlichen Engagement der BASF beobachtet. Sie sehen außerdem große Überschneidungen, denn Demokratie spiele in viele Bereiche hinein. „Wenn wir Vereine stärken, dann stärken wir damit also auch automatisch Teilhabe und Demokratie.“ Nebenan erklärte Saskia Orians, wie der Austausch zwischen Politik und Gesellschaft, in diesem Fall mit der BASF selbst, funktioniert. „Dabei sind wir parteipolitisch übergreifend und sprechen mit allen vertretenen Parteien.“ Ein Austausch, der auf Gegenseitigkeit beruhe. „Es liegt ja auch im Interesse der Politik, wie sich Gesetze beispielsweise auf einen Standort wie Ludwigshafen auswirken“, ergänzte Ines Steg.

Nach der Verteilung der Themenschwerpunkte spuckte der Lochkartenleser des analogen Wahl-O-Mat das Ergebnis aus. Foto: Volker Endres

Herzstück der Veranstaltung war der analoge Wahl-O-Mat, auf dem die Zustimmung für die von der Landeszentrale ausgearbeiteten Thesen bei einer Wahlentscheidung für eine Partei helfen sollen. „Wir bieten einen Service zur Orientierung“, stellte Bernhard Kukatzki klar, Direktor der Landeszentrale. „Anders als vor dem heimischen Rechner kommt man hier auch in den Austausch“, verdeutlichte seine Mitarbeiterin Nina Dürr den wichtigsten Unterschied. Die gemeinsame Beantwortung der Fragen lade dazu ein, sich näher damit zu beschäftigen, auch mit Kollegen oder im Klassenverbund darüber zu diskutieren. „Der Wahl-O-Mat steigert auch die Wahlbeteiligung“, sagte Dürr. Das erhoffen sich Gastgeber und Veranstalter auch von der Wahltour, die auf ihrer fünften von neun Stationen in Ludwigshafen zu Gast war.