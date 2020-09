Bei Auseinandersetzungen in der Heidelberger Altstadt sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, darunter mit Stichen in den Arm und Schnitten am Hals. Nach 2 Uhr war die Polizei mit 20 Streifenwagen unterwegs, um die Lage in der Gegend um den Marktplatz und der Unteren Straße zu beruhigen. Dabei musste ein Mann festgenommen werden, der einen Schwerverletzten filmte, statt ihm zu helfen.

„An Voyeurismus kaum zu überbieten“

Gegen 3.30 Uhr sind offenbar zwei Gruppen auf dem Marktplatz vor der Heilig-Geist-Kirche aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Laut Polizeimeldung wurde ein Mensch durch einen Stich in den Unterarm schwer verletzt. Beide Tatverdächtige konnten zunächst flüchten, wurden aber wenig später von Beamten in Tatortnähe festgenommen.

„Bei dem Polizeieinsatz trat wieder einmal ein Phänomen zu Tage, das an Voyeurismus kaum zu überbieten ist“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Anstatt dem Opfer zu helfen, zückten einzelne Passanten ihre Handys und filmten die Szenerie. Ein angetrunkener Passant soll den Schwerverletzten aus nächster Nähe gefilmt haben. Als er zurückgedrängt werden sollte, setzte sich der Mann zur Wehr und griff die Beamten an. Als sie ihn festnahmen, solidarisierten sich mehrere Schaulustige mit dem Festgenommenen und bedrängten ebenfalls die Beamten. „Nur mit Mühe wurde die Menschenansammlung aufgelöst und Platzverweise gegen jeden Einzelnen verhängt.“ Gegen einzelne Leute, die nicht geholfen haben, werde bereits ermittelt.

Mit Glasflasche geschnitten

Kurz vor 5 Uhr beschäftigte ein weiterer Fall die Polizei: Schnittverletzungen am Hals, wie sie von abgeschlagenen Flaschen herrühren, hatten zwei Männer, die in der Fußgängerzone, Höhe Anatomiegarten und wenig später Höhe Sofienstraße, am Übergang zum Bismarckplatz, gefunden wurden. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Polizei sieht nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings keinen Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auf dem Marktplatz. In beiden Fällen hat das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier HD-Mitte, Telefon 06221/99-1700 zu melden.

Streit vor Gaststätten

Dagegen liefen zwei Streitigkeiten vor zwei Gaststätten in der Unteren Straße mit zwei Leichtverletzten vergleichsweise glimpflich ab, berichten die Beamten. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen.