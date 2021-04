Dass ein 44-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf einem Radweg in der Bruchwiesenstraße (West) stand und diesen blockierte, hat am Donnerstag einen Radfahrer sehr wütend gemacht. Laut Polizei beschwerte sich der 38-Jährige über den Autofahrer. Der 44-Jährige verteidigte sich und beleidigte den Radfahrer. Als der Mann mit seinem Auto losfahren wollte, stellte sich der 38-Jährige vor das Fahrzeug. Der Radfahrer schlug außerdem auf die Motorhaube und hinterließ eine Delle. Die Polizei erhob gleich mehrere Anzeigen: wegen Beleidigung Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Hinweise an die Polizei zu dem Vorfall unter Telefon 0621/963-2122.