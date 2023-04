In einem Fitnessstudio in Mannheim-Neckarau sind am Samstag kurz vor Mitternacht mehrere Männer aneinandergeraten. Zwei von ihnen wurden dabei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffnete ein 18-Jähriger ein Fenster, um zu lüften. Zwei andere Studio-Mitglieder sprachen ihn daraufhin an. Es entwickelte sich offenbar ein Streit zwischen den Männern. Ein 16-Jähriger, der versuchte zu schlichten, kassierte von den zwei Unbekannten ebenso wie der 18-Jährige mehrere Faustschläge. Die Täter flüchteten im Anschluss. Einer von ihnen wird so beschrieben: etwa 30 Jahre, Vollbart, 1,70 bis 1,80 Meter groß, 70 bis 80 Kilo schwer, schwarzes kurzes Haar, gebrochenes Deutsch. Und der andere so: 18 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, 60 bis 70 Kilo schwer, schwarzes kurzes Haar, gebrochenes Deutsch. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 83397-0.