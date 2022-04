Ein Streit unter zwei Hundebesitzern ist laut Polizei am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr im Stadtteil Süd eskaliert. Die Zweibeiner waren mit ihren Vierbeinern spazieren und gerieten in der Hans-Sachs-Straße aneinander. Genauer gesagt: Der 39-Jährige forderte den anderen Mann auf, seinen Hund kürzer an der Leine zu halten. Daraufhin schlug der Unbekannte dem 39-Jährigen unvermittelt an den Kopf und verletzte ihn leicht. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt.

Polizei sucht Zeugen

Er soll eine Tätowierung im Gesicht haben und öfter vor Ort mit seinem Hund unterwegs sein. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung und fragt: Wer hat die Tat am Sonntag beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.