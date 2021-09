Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich ein 21-Jähriger verantworten. Ein 19-Jähriger war am späten Freitagabend mit seinem VW Golf auf der Raschigstraße (Gartenstadt) unterwegs, als neben ihm ein mit drei Personen besetzter Peugeot hielt. Da ein Beifahrer aus dem Peugeot heraus die Insassen des VW filmte, folgte der 19-Jährige laut Polizei dem Peugeot bis auf einen Parkplatz in Maudach. Dort entwickelte sich ein Streit zwischen dem 18 Jahre alten Beifahrer des VW und dem 21-jährigen Fahrer des Peugeot. Der Streit gipfelte darin, dass der 21-Jährige den 18-Jährigen anfuhr. Anschließend stieß der Peugeot mit dem VW Golf zusammen, der 21-Jährige fuhr davon. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro, der 18-Jährige wurde am Handgelenk verletzt.