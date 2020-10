Im Stadtteil Nord ist ein Streit wegen einer weggeworfener Zigarettenpackung am Freitagabend eskaliert. Laut Polizei hatte ein etwa 17 Jahre alter Jugendlicher im 2. Gartenweg gegen 19.15 Uhr eine leere Zigarettenpackung vor der Einfahrt eines Hauses auf den Boden geworfen. Der 32-jährige Anwohner sprach daraufhin den Jugendlichen an. Es kam zu einem Streit. Schließlich zog der junge Mann einen sogenannten Totschläger aus seinem Rucksack und setzte zum Schlag gegen den Anwohner an. Der Jugendliche konnte jedoch noch von seinem Begleiter zurückgehalten werden, sodass niemand verletzt wurde. Das Duo lief davon. Teleskopschlagstöcke gelten als verbotene Waffe. Der Besitz ist strafbar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben könnten. Kontakt unter Telefon 0621/963-2222.