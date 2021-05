Die Polizei hat am Montag in der Innenstadt Platzverweise gegen drei Männer ausgesprochen. Eine Streife hatte um 10.30 Uhr in der Bismarckstraße beobachtet, wie ein 20-Jähriger einem 25-Jährigen in den Bauch getreten hatte. Beide wurden umgehend kontrolliert. Da sich der 20-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurden ihm Handschellen angelegt. Der junge Mann war in Begleitung seines Vaters, der ebenfalls kontrolliert wurde. Der 25-Jährige wurde nicht verletzt. Auslöser des Disputs dürften nach derzeitigem Kenntnisstand Streitigkeiten wegen Schulden gewesen sein.