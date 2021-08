Ein Streit wegen eines Hundebisses ist am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Mundenheim eskaliert. Zwei Männer wurden bei der nachfolgenden Schlägerei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 55-Jähriger von dem Hund seiner 42-jährigen Nachbarin gebissen. In der Folge kam es zu einem Streit zwischen dem Mann und dem 24-jährigen Sohn der Hundehalterin. Der Streit eskalierte und endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Es kamen noch weitere Familienmitglieder und Bekannte der Streitenden hinzu, sodass sich eine Schlägerei zwischen vier Beteiligten entwickelte. Dabei soll auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Der Sohn der Hundehalterin und ein 57-Jähriger wurden bei der Schlägerei leicht verletzt.