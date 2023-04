Aus bislang ungeklärten Gründen sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein 36-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann in einer Gaststätte in der Heinrich-Lanz-Straße in Mannheim-Schwetzingerstadt in Streit geraten. Den anderen Gästen gelang es laut Polizei zunächst, die Streitenden voneinander zu trennen, woraufhin sich die Auseinandersetzung jedoch vor das Lokal verlagerte. Dort soll ein 34-jähriger Mann, der zuvor den Streit schlichten wollte, den Kopf des 36-Jährigen gegen einen geparkten VW geschlagen haben, wodurch das Opfer leichte Verletzungen davontrug. Inwieweit bei der Auseinandersetzung weitere Personen verletzt wurden, ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. An dem VW entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Aufzeichnungen einer Videokamera, wurden gesichert und werden nun ausgewertet. Ob es bereits innerhalb der Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621 174-3310, in Verbindung zu setzen.