Weil ihnen der Zutritt zu einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt versagt wurde, sind drei junge Männer aus Sachsen am frühen Samstagmorgen mit der Security in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Die Polizei musste eingreifen, um den Streit zu schlichten. Laut Polizeibericht erlitten ein Security-Mitarbeiter und einer der jungen Männer leichte, oberflächliche Verletzungen. Ein 25-Jähriger aus Werdau (Landkreis Zwickau) wurde wegen des Verdachts einer leichten Gehirnerschütterung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.