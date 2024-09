Ein 46-jähriger Mann steht unter dem dringenden Verdacht des Totschlags und wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Heidelberg erließ daraufhin einen Haftbefehl. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor.

Laut Polizei lebten der Tatverdächtige und das 47-jährige Opfer in einer kommunalen Unterkunft in Edingen-Neckarhausen. Beide Männer sollen regelmäßig zusammen Alkohol konsumiert haben, so auch am Abend des 11. September. Gegen 1 Uhr gerieten sie aus unbekannten Gründen in Streit, woraufhin der Tatverdächtige seinen Mitbewohner mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzte. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.