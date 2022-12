Eine Gruppe von 20 bis 30 Jugendlichen ist am Montagabend in der Pfingstweide in Streit geraten. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 20 Uhr im Bereich des Brüsseler Rings. Der Auslöser für den Konflikt ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2222.