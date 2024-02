Die Stimmung heizte sich immer mehr auf und schließlich wurde es handgreiflich: Wegen Sorgerechtsproblemen sind am Sonntag gegen 19.45 Uhr fünf Menschen, darunter ein 37-Jähriger und seine 27-jährige Ex-Frau, vor einem Restaurant in der Stifterstraße (Mundenheim) in Streit geraten. Die Polizei konnte die Streitparteien zunächst trennen. Während des Einsatzes erschien jedoch der 20-jährige Bruder der 27-Jährigen und schlug laut Polizei unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Der 20-Jährige wurde von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert. Die Folge: Die Stimmung heizte sich weiter auf, zahlreiche Schaulustige kamen hinzu. Erst als die Polizei mit dem Einsatz eines Tasers drohte, entspannte sich die Lage. Nur der 20-Jährige blieb „hochaggressiv“ und wurde deshalb in Gewahrsam genommen.