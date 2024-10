Samstagmorgen kam es in der Von-Weber-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen Geschäftspartnern, welche sich zufällig auf der Straße begegneten. Der 37-jährige Beschuldigte, welcher weiteren Ermittlungen zu Folge derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, behauptete noch Geld vom Geschädigten 40-jährigen Ludwigshafener zu bekommen. Bevor der verbale Streit eskalieren konnte, zog sich der 40-Jährige in seinen PKW zurück und verständigte die Polizei. Obwohl vom Geschädigten noch ein Bein auf der Straße stand, während er auf dem Fahrersitz saß, trat der Beschuldigte von außen gegen die Fahrzeugtür und klemmte so das Bein des Geschädigten ein. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug von der Tatörtlichkeit. Weiteren Ermittlungen zu Folge, besitzt der Beschuldigte keine Fahrerlaubnis und sein Pkw ist seit Sommer nicht mehr zugelassen.