Der Fahrstreifenwechsel eines Lkw-Fahrers hat am Dienstag zu einem heftigen Streit in der Bruchwiesenstraße (West/Mundenheim) geführt. Laut Polizei kam der Lkw durch den Spurwechsel einem Auto sehr nahe. Darüber ärgerte sich der Autofahrer so sehr, dass er den Lkw-Fahrer an einer Ampel zur Rede stellen wollte. Es kam zum Streit, der in einer Schlägerei endete. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei betont mit Blick auf diesen Vorfall: Auch in solchen Fällen könne es zum Entzug der Fahrerlaubnis kommen. „Die Fahrerlaubnisbehörde kann auch aufgrund von aggressivem Verhalten die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen und die Fahrerlaubnis entziehen“, erläutert die Polizei.