Der Wettlauf um einen Parkplatz mündete am Mittwochabend in den Mannheimer Innenstadtquadraten in gegenseitigen Drohungen und Handgreiflichkeiten zwischen einer 57-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann. Wie die Polizei meldet, wollte die Frau am Mittwoch gegen 19.30 Uhr im Quadrat H3 mit ihrem Mercedes in eine freie Parklücke fahren. Dabei übersah sie den 30-Jährigen, der in der Parklücke stand, um sie für einen Bekannten frei zu halten. Die Frau stieß mit ihrem Auto gegen das Schienbein des Mannes, der dabei leichte Hautabschürfungen erlitt. Laut Bericht drohte der 30-Jährige der Mercedes-Fahrerin daraufhin Schläge an, riss ein Scheibenwischerblatt von ihrem Auto ab und warf es zu Boden. Im Anschluss begaben sich beide in ein nahe gelegenes Polizeirevier, um gegenseitig Anzeige zu erstatten. Gegen die 57-Jährige wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der 30-Jährige sieht Anzeigen wegen Bedrohung und Sachbeschädigungen entgegen.