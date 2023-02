Weil sich ein Autofahrer am späten Montagvormittag in der Ludwig-Guttmann-Straße (Oggersheim) unbedingt einen Parkplatz sichern wollte, ist eine Auseinandersetzung eskaliert, an deren Ende eine 43-jährige Fußgängerin leicht verletzt zurückgeblieben ist.

Die Frau hatte den 69-Jährigen zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Autofahrer im Begriff gewesen sei, in die von ihm beanspruchte Parklücke zu stoßen. Wie die Polizei weiter berichtete, zeigte er sich von diesem Hinweis aber unbeeindruckt und setzte sein Einparkmanöver ungeachtet des menschlichen Hindernisses fort.

Langsam fahrend und dabei die Frau am Knie touchierend drängte er sie solange zurück, bis er mit seinem Fahrzeug in die Parklücke passte. Nach dem Aussteigen beleidigte der Rowdy noch nach einen Zeugen, der der 43-Jährigen beistehen wollte.

Verständigte Polizeibeamte konnten den Mann kurz darauf stellen.