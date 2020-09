Eine 48-Jährige hat sich am Sonntagnachmittag bei einer Veranstaltung auf dem Neuen Messplatz in Mannheim einer Kontrolle widersetzt. Hintergrund: Sie, ihr Ehemann und zwei Kinder wollten keinen Corona-Mundschutz überziehen. In einer Warteschlange für ein Karussell war es laut Polizei zu einem Streit mit dem Sicherheitsdienst gekommen. Der Aufforderung, das Gelände zu verlassen, war sie offenbar auch nicht nachgekommnen. Sie soll nach den Security-Mitarbeitern geschlagen und getreten haben. Polizisten konnten sie schließlich unter Kontrolle bringen und zum Polizeirevier bringen. Gegen sie wird nun wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ermittelt.