Am Sonntag sind Polizisten bei zwei Einsätzen attackiert worden. Zunächst ging es um die Maskenpflicht in der Innenstadt. Einer Streife war gegen 11.15 Uhr ein Mann aufgefallen, der ohne Mund-Nasen-Schutz über den Berliner Platz lief. Die Polizisten sprachen den 24-Jährigen an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Doch der Mann ignorierte die Polizisten und wehrte sich heftig mit Händen und Füßen gegen das Festhalten. Außerdem wollte er das Pfefferspray der Polizisten stehlen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde festgenommen, da er sich einer Personenkontrolle widersetzt und Widerstand geleistet hat, und auf eine Dienststelle gebracht. Gegen 15 Uhr passierte der zweite Vorfall: Hier beleidigte ein 23-Jähriger die Polizisten und ging schlagend auf diese zu. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und fesselten den Mann. Der 23-Jährige musste wegen Augenreizungen medizinisch behandelt werden. Polizisten wurden bei beiden Einsätzen nicht verletzt.