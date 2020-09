In einem Discounter-Supermarkt im Ludwigshafener Stadtteil Süd ist am Dienstag der Streit um einen Mund-Nasen-Schutz eskaliert. Gegen 12.30 Uhr wurde eine Kundin aus dem Geschäft verwiesen, da sie sich weigerte, beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Eine Mitarbeiterin des Ladens wollte daher den Einkaufskorb der Kundin nehmen. Diese reagierte sauer und bog den Finger der Mitarbeiterin um. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Täterin flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei aus dem Geschäft. Sie wird wie folgt beschrieben: schlank und schulterlanges dunkles Haar. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.