Ein 49-jähriger und ein 50-jähriger Mann sind am Mittwochmorgen in der Bismarckstraße (Mitte) in Streit geraten. Auslöser für den Disput war, dass der 49-jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatte, obwohl dies in der Bismarckstraße angeordnet ist. Laut Polizeibericht soll der 50-Jährige den 49-Jährigen bei dem Streit beleidigt und gegen die Brust gestoßen haben. Eine alarmierte Polizeistreife griff schließlich ein. Der 49-Jährige konnte den Beamten ein ärztliches Attest vorlegen, das ihn vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreite.