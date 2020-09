Ein 65 Jahre alter Mann hat am späten Sonntagabend in Ludwigshafen einen aufwendigen Polizeieinsatz ausgelöst. Alles begannt damit, dass er gegen 23.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Von-Kieffer-Straße (Rheingönheim/Gartenstadt) vom Busfahrer übersehen worden war. Der 65-Jährige rannte deshalb dem Bus hinterher und schlug mit einer Strandmatte gegen den Wagen, um auf sich aufmerksam zu machen. Das klappte: Der Fahrer hielt an und wollte den Mann einsteigen lassen. Doch dieser weigerte sich, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Daher kam es zum Streit. Die Situation war so verfahren, dass der Busfahrer die Polizei informierte. Auch von den Polizisten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er ignorierte die Beamten und versuchte weiterhin, ohne Maske in den Bus zu kommen. Da der 65-Jährige auf mehrere Aufforderungen nicht reagierte, packten die Polizisten ihn schließlich am Oberkörper und zogen ihn aus dem Bus. Jetzt drohte der 65-Jährige den Polizisten mit einem Holzschemel, den er in der Hand hielt. Die Polizisten drückten den Mann daher zu Boden und fesselten ihn. Da er sich jedoch immer noch noch nicht beruhigte, kam er in Gewahrsam. Beim Einsatz blieben der 65-Jährige und die Polizisten unverletzt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte zu.