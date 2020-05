In einem Supermarkt in Ludwigshafen-Nord (Prinzregentenstraße) ist laut Polizei am Dienstag ein Streit eskaliert. Um 14.15 Uhr wurde ein 43-Jähriger ohne Gesichtsmaske am Kassenbereich von einem 27-jährigen Mitarbeiter auf den fehlenden Mundschutz hin angesprochen. Als der 43-Jährige daraufhin die Flucht in Richtung Ausgang ergriff und von einem 20-jährigen Security-Mitarbeiter gestellt wurde, schlug der 43-Jährige den 20-Jährigen nieder. Der 27-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts kam dem Sicherheitsmann danach zu Hilfe und es entstand ein Gerangel zwischen den drei Beteiligten. Dabei wurden alle drei verletzt. Als die Polizeibeamten eintrafen, gab der 43-jährige Obdachlose zu, diverse Lebensmittel gestohlen zu haben, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Weiteres Diebesgut entdeckt

Darüber hinaus wurden weitere Gegenstände bei ihm gefunden, die er aus einer Drogerie in der Prinzregentenstraße gestohlen hatte. Der Wert der Gesamtware beläuft sich auf knapp 30 Euro. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.