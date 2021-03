Der Streit um eine Umbenennung des Fickeisenplatzes am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd schlägt am 22. März auch im Stadtrat auf – die Linksfraktion will dazu einen Antrag stellen und bringt eine Anwohnerbefragung ins Spiel. Ihr Sprecher Bernhard Wadle-Rohe befürwortet eine Umbenennung der Friedrich-Heene- in Sophie-Scholl-Straße.

Im Ortsbeirat war vor einer Woche eine von der Schule vorgeschlagene Teilumbenennung des Fickeisenplatzes in Sophie-Scholl-Platz anlässlich des 100. Geburtstags (9. Mai 2021) der 1943 von den Nazis ermordeten Widerstandskämpferin mit knapper Mehrheit abgelehnt worden (6:4 Stimmen bei vier Enthaltungen). „Die Linksfraktion bedauert den Streit um den Fickeisenplatz“, sagt Wadle-Rohe. „Wenn es zu trifft, was Stadtarchivar Stefan Mörz eruiert hat, dass der Kaufmann Karl Ludwig Fickeisen ein großzügiger Bürger dieser Stadt war, der sein Geld ehrenwert verdiente und 400.000 Reichsmark für das Waisenhaus Ecke Wrede-/Dörrhorststraße spendete, wäre es undankbar, ihm den Platz zu nehmen oder ihn zu teilen. Viel klüger erscheint der Linksfraktion, die konsequente Umbenennung der Friedrich-Heene- in Sophie-Scholl-Straße. Sie führt am Gymnasium vorbei, eine Umbenennung erscheint uns zwingend.“ Da diese schwer gegen die Anwohner der Straße durchzuführen sei, sollten die Anwohner befragt werden.

Polizist unter dubiosen Umständen erschossen

Wadle-Rohe ergänzt: Die Figur des unter dubiosen Umständen bei den Novemberunruhen 1923 erschossenen Polizisten Friedrich Heene habe sich in keinster Weise um die Stadt verdient gemacht. „Die tödlichen Schüsse können auch das Ergebnis einer geheimdienstlichen Verfolgung gewesen und im Kontext von Repression und Überwachung der Arbeiterklasse gefallen sein. Tatsache ist, dass die Straße per Diktat zwangsumbenannt wurde, auf Grundlagen der nationalsozialistischen Weltanschauung“, so Wadle-Rohe.