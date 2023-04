Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mit uns hat bis heute noch niemand gesprochen“, sagte Rüdiger Keil, Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Ende vergangener Woche. Am 22. März ist die Diskussion um die Umbenennung des Fickeisenplatzes Thema im Stadtrat. Bereits am 19. März wird sich der Ortsbeirat Süd in einer Sondersitzung erneut mit dem Thema befassen. „Ein Lehrstück in Kommunalpolitik für unsere Schüler“, kommentiert das Pfarrer und Religionslehrer Richard Zurheide.

Am 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) hatte Schulleiter Keil im Namen von Schülerschaft und Kollegium die Umbenennung des Fickeisenplatzes in „Sophie-Scholl-Platz“