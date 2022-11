In der Otto-Stabel-Straße in der Ludwigshafener Innenstadt ist am Mittwochnachmittag laut Polizei ein Streit um eine Packung Brötchen eskaliert. Zunächst entzündete sich ein Wortgefecht zwischen einem 40-jährigen Kunden und einem 35-jährigen Mitarbeiter eines Supermarkts. Der 40-Jährige beleidigte den 35-jährigen Angestellten, stieß diesen weg und spuckte ihm ins Gesicht. Der Angestellte erteilte dem Kunden daraufhin Hausverbot, nahm diesen in den Schwitzkasten und warf ihn aus dem Supermarkt. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Dem Kunden wurde ein polizeilicher Platzverweis erteilt.