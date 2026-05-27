Die Entscheidung ist mit Spannung erwartet worden: Muss eine Mauer neben einer Tankstelle wieder abgerissen werden? Jetzt gibt es Klarheit – und Reaktionen darauf.

Die umstrittene und auf einem Grundstück neben der Birkenheider Tankstelle errichtete Mauer muss wieder abgerissen werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) verweigert eine nachträgliche Genehmigung und ordnet den Rückbau an. Der Grund: Laut Landesstraßengesetz müssen bauliche Anlagen an Landstraßen mindestens 20 Meter von dieser entfernt sein. Gemeinsam mit Gemeinde und Kreis würden nun mögliche Alternativen geprüft – etwa ein Zaun.

Anzeige erstattet in Sachen Mauerbau hatte Markus Hundsdorfer, der in Birkenheide lebt und Vorsitzender der Pollichia-Ortsgruppe Bad Dürkheim ist. Erwartungsgemäß begrüßt er den nun verfügten Abriss der Mauer auf dem Grundstück neben der Tankstelle. Nach seiner Einschätzung setzt der LBM damit geltendes Recht durch „und schafft wieder Wanderkorridore für Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien“.

Entscheidung mit Signalwirkung?

Über diesen konkreten Einzelfall hinaus sieht Hundsdorfer aber auch ein grundsätzliches Signal an die Baubehörden der Verbandsgemeinde Maxdorf sowie des Rhein-Pfalz-Kreises. „Die ummauerte Fläche neben der Birkenheider Tankstelle ist vergleichsweise klein“, sagt der Naturschützer. Wesentlich bedeutender seien die sich nach Osten und Westen anschließenden Kompensationsflächen. Auch dort gelte das 20-Meter-Abstandsgebot, das die Baubehörden seiner Meinung nach nun konsequent durchsetzen müssten.

„Kompensationsflächen dienen als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft an anderer Stelle“, erläutert Hundsdorfer. Allerdings: Zahlreiche Anwohner hätten in den vergangenen Jahren Kompensationsflächen ihren Grundstücken zugeschlagen, Zäune außerhalb der eigenen Grenzen errichtet, Bäume und Sträucher entfernt und standortfremde Gartenpflanzen gesetzt. Artenreiche Wiesen seien so zu artenarmen Rasenflächen geworden. „Auf vielen dieser Flächen wurden auch Gebäude errichtet“, sagt Hundsdorfer.

Seine Forderung angesichts dessen: Zäune müssten auf die Grundstücksgrenzen zurück, und der in den Bebauungsplänen definierte ursprüngliche Zustand sei wiederherzustellen. „In der Summe wird das eine der größten Renaturierungsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Maxdorf – mit deutlichem Gewinn für Natur- und Artenschutz“, resümiert er.

„Verstöße gibt es vielerorts“

Dass die Kompensationsverordnung nicht durchgesetzt werde, sei indes kein Problem, das ausschließlich Birkenheide betreffe. „Verstöße gibt es vielerorts“, sagt Markus Hundsdorfer. Bereits im Frühjahr 2022 habe die Pollichia als Naturschutzverein die Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde Maxdorf und im Rhein-Pfalz-Kreis in einer ausführlichen Darstellung auf die Missstände hingewiesen. „Es liegt alles auf dem Tisch. Die Umsetzung könnte beginnen.“

Zum jetzt verfügten Abriss der Mauer neben der Birkenheider Tankstelle stellt die Kreisverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ übrigens klar: Hätte das 20-Meter-Abstandsgebot zur Landstraße nicht gegriffen, dann hätte die Mauer aus Sicht der Unteren Bauaufsichtsbehörde stehen bleiben dürfen. Der Grund: Jener Bereich, in dem die Mauer stehe, sei im Bebauungsplan dem ehemaligen Tankstellengelände zugeordnet – und dieses werde von den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Birkenwäldchen“ nicht erfasst. Zum Tragen kämen also die allgemeinen Regelungen der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, nach denen eine Einfriedung bis zu einer Höhe von zwei Metern genehmigungsfrei und grundsätzlich zulässig sei.