Ein 56-jähriger Ludwigshafener und sein 19-jähriger Sohn sind am Montagmorgen in einem Oppauer Supermarkt in der Edigheimer Straße ausgerastet und haben auf einen Mitarbeiter eingeschlagen. Laut Polizeibericht kam es zu der Auseinandersetzung, weil sich der Vater mit bloßen Händen Backwaren aus der Auslage nehmen wollte. Der Supermarktmitarbeiter sprach ihn an und forderte ihn auf, eine vorhandene Zange zu nutzen. Es kam zu einem Streitgespräch. Der 56-Jährige schlug dem Mitarbeiter schließlich mehrfach ins Gesicht. Der 19-jährige Sohn soll dann den auf dem Boden liegenden Mann mehrfach getreten haben. Als Kunden die Polizei alarmierten, flüchteten Vater und Sohn. Eine Streife entdeckte das Duo in einer nahen Parkanlage. Der Supermarktmitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vater und Sohn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.